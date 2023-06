L’astro nascente del ciclismo giovanile laziale è di Cerveteri. Santiago Ferraro del Team Coratti ha iniziato la stagione come meglio non si poteva, salendo sul podio in più occasioni. Il corridore della formazione Juniores del team capitolino ha tagliato il traguardo vincendo la maglia regionale su strada a Mentana (Roma), in una classica: La Garibaldina, manifestazione ciclistica della nostra regione tra le più quotate. Ferraro che ha 16 anni è al primo anno con la casacca della Juniores, al quarto con la squadra del Team Coratti. È cresciuto nella Tirreno Bike di Cerveteri, dove quattro anni fa ha scelto di correre in strada e non più nel ciclocross. Grande soddisfazione per l’atleta cerveterano, che con impegno e sacrificio sta raccogliendo dei risultati molto importanti. Il commissario tecnico regionale Aldo Delle Cese ha espresso parole di elogio. «Si vede che Ferraro ha la stoffa per diventare un professionsita. Ancora è presto, se continuerà a lavorare in questo modo ne sentiremo parlare. Ha il carisma da veterano, se solo consideriamo che corre con la Juniores da poco. C’è solo da fargli i complimenti».

