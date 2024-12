L’Assproha in evidenza con due medaglie d’oro ai campionati regionali di Nuoto dello scorso 11 febbraio a Pontinia (Latina), prima tappa del campionato regionale per società del Lazio. È trascorso circa un anno dall'ultima competizione ufficiale e non era facile riprendere con la giusta determinazione e voglia, anche per i noti problemi dell'associazione, ma gli atleti sono riusciti a confermarsi ancora una volta al cospetto delle migliori società del Lazio. I ragazzi e ragazze che hanno permesso questi straordinari risultati sono stati Donatello Fraticelli (oro 50 metri farfalla ed argento 50 metri stile libero), Sara Gabriele (oro 25 metri rana ed argento 25 metri stile libero), Marco Irrera (argento 50 metri stile libero e bronzo 50 metri rana) ed Alessio Torazzi fuori dal podio ma con due quarti posti, nei 25 metri stile libero e 25 metri dorso, che lasciano ben sperare per le prossime gare.

«Un ringraziamento speciale - fanno sapere dall’As.S.Pro.Ha. - va agli amici della Coser Nuoto di Civitavecchia che da anni assicura ai nostri atleti la possibilità di allenarsi gratuitamente, sotto la guida di istruttori qualificati».

©RIPRODUZIONE RISERVATA