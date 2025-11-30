Sabato pomeriggio il Palazzetto dello Sport di Civitavecchia ha salutato l'importante vittoria della 3epc Pallavolo Civitavecchia contro la Ssd San Paolo Ostiense Srl con un netto 3-0 (25/10 – 25/14 – 25/15).

La squadra di casa ha saputo imporre il proprio gioco fin dalle prime battute, dimostrando grande determinazione e un'ottima organizzazione in campo. Le rossoblù di Federica Belli hanno regalato ai propri tifosi una prestazione convincente che ha messo in seria difficoltà le ospiti che, per verità, hanno mostrato un livello tecnico evidentemente inferiore.

Soddisfatto a fine partita l’allenatore Giovanni Guidozzi, che non ha mancato di individuare le aree di miglioramento della squadra: «Oggi alle ragazze avevo chiesto solo di vincere, la prestazione era in secondo piano dopo tre sconfitte consecutive. A volte fatichiamo a diventare una squadra “maschia” ma nel complesso sono molto soddisfatto. Ora il calendario potrebbe darci la possibilità di proseguire il cammino in campionato a buoni livelli».

Con questo successo, la 3epc Pallavolo Civitavecchia muove la propria classifica a 17 punti rimanendo nelle zone alte della classifica che al momento non è ancora definita ad eccezione delle prime due, Aprilia e Anguillara, che lotteranno fino alla fine per la vittoria del girone.

