Con una buona prestazione le ragazze della 3epc hanno raggiunto l’obiettivo della vigilia ovvero i tre punti: sabato pomeriggio lo scarsamente illuminato palazzetto Insolera-Tamagnini ha salutato la seconda vittoria in quattro partite delle rossoblu che hanno liquidato il Pallianus Volley con un netto 3-0 (parziali 25/17 – 25/23 – 25/16).

Nel primo set il sestetto allenato da Giovanni Guidozzi ha subito preso il largo dominando gli scambi. Al contrario, nel secondo set un significativo calo ha rimesso la partita in gioco con la squadra ospite che è anche riuscita a passare in vantaggio nonostante il differenziale tecnico evidente con le civitavecchiesi; sono arrivate in soccorso le più anziane Elis Spalletta e il capitano Federica Belli ad evitare l’aggancio del Pallianus. Nel terzo set la resa della squadra di Colleferro ha certificato la vitoria a pieno punteggio dell’Asp Civitavecchia.

Un risultato in linea con le ambizioni della squadra rossoblù che con tre punti ottenuti contro una diretta rivale può proseguire il cammino nel campionato di serie C con più ottimismo. «Direi che il risultato è ottimo va benissimo così, anche se non sono completamente soddisfatto della prestazione» ha commentato il tecnico Guidozzi dopo la partita «abbiamo disputato un primo set ottimo ma il secondo set è stato disastroso in cui sono emersi amplificati tutti i nostri difetti: abbiamo soluzioni offensive limitate e se iniziamo sbagliare è tutto più complicato: 11 attacchi sbagliati. Nel terzo set la partita si è rimessa su un binario normale con la differenza dei valori in campo».

Per l’allenatore rossoblù c’è motivo di soddisfazione per questo primo scorcio di campionato con buone risposte sul piano difensivo e della ricezione.

Per il Pallianus il tecnico Salvatore Pica ha attestato la superiorità della squadra civitavecchiese: «È stata una partita un po’ complicata, abbiamo sofferto tanto in ricezione e in attacco. L’Asp Civitavecchia ha giocato bene meritando il successo».

Dopo quattro giornate l’Asp Civitavecchia è nel gruppo centrale al nono posto con 6 punti nel girone A viaggiando con serenità e consapevolezza verso centro classifica.

Una nota finale la merita il Palazzetto dello Sport di Civitavecchia: l’illuminazione è tutt’altro che migliorata e in alcune occasioni è veramente difficile per l’arbitro stabilire se la palla è out o in: urge una risposta dagli organi competenti.

