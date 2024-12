In un Palazzetto Insolera-Tamagnini che progressivamente e lentamente adegua la propria illuminazione secondo gli standard richiesti, sabato pomeriggio è andata in scena una partita bella e combattuta che ha emozionato il pubblico presente in tribuna. L’Asp Civitavecchia di Giovanni Guidozzi ha mostrato subito il proprio potenziale contro il Dea Volley, che sulla carta era favorito, mettendo in cassaforte il primo set per 25-22 tra lo stupore degli addetti ai lavori. Poi ritorno alla normalità con la reazione della squadra di Colleferro che ha vinto nettamente secondo set per 25-13. Nel terzo parziale le rossoblu dopo aver preso il largo grazie anche ad una serie di battute vincenti di Spalletta, hanno subìto la rimonta del Dea Volley fino al 25-20, con staff e pubblico che ormai si preparavano ad una rapida chiusura della partita anche quando il quarto parziale aveva girato decisamente a favore della squadra ospite; è proprio qui, a metà del set, che le rossoblu trascinate da una ottima Federica Belli hanno alzato la testa lottando alla pari con le avversarie fino al 26-24 che rimetteva in gioco la partita. Non è bastato comunque l’entusiasmo nel quinto set dove il Dea Volley ha tenuto meglio atleticamente vincendo la partita per il 2-3 finale. È stata una partita che ha evidenziato il miglioramento complessivo della squadra civitavecchiese che agguanta comunque un punto buono per la classifica.

«Rispetto allo scorso anno il salto in avanti della squadra è evidente, il problema è che regaliamo ogni tanto dei set come oggi (sabato, ndr) anche se il Dea Volley è comunque una squadra strutturata e più forte di noi - ha commentato a fine gara il tecnico rossoblu Guidozzi - un bel punto ottenuto e potevano anche essere due, anche se prima della partita avrei firmato per perdere 2-3. Direi che le ragazze hanno fatto la loro bella partita, anche se in alcuni momenti paghiamo l’inesperienza ma fa parte del percorso di crescita. Va bene così».

A testimonianza della bella prestazione dell’Asp Civitavecchia arriva la conferma da parte di Pietro Bernabei tecnico del Dea Volley: «Abbiamo vinto una partita difficile contro una squadra giovane che ha difeso tanto e ha trovato buone soluzioni anche in attacco. Credo che oggi (sabato, ndr) siano due punti guadagnati e siamo molto contenti della vittoria».

L’Asp Civitavecchia dopo sei giornate del campionato di Cerie C conferma l’ottavo posto nel girone A con 10 punti all’attivo.

©RIPRODUZIONE RISERVATA