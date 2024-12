Il settore femminile dell'As Gin si conferma ancora una volta a livello internazionale.

Nello scorso weekend Naomi Pazon e Sofia Brocchi, accompagnate da coach Camilla Ugolini, hanno partecipato con la Nazionale Juniores al prestigioso torneo di Combs la Ville, in Francia, per la precisione vicino Parigi. 21 le nazioni presenti all'evento, con l'Italia che si è classificata quarta.

Nella classifica generale Pazon si è piazzata ottava, mentre Brocchi ha chiuso 15esima su una cinquantina di ginnaste provenienti da tutto il mondo.

E Pazon ha avuto anche la possibilità di qualificarsi per la finale di specialità alla trave, riservata alle migliori sei, terminando poi quinta.

«Per Sofia era l'esordio assoluto - commenta coach Camilla Ugolini - ed è stata un'esperienza bellissima, anche perché erano presenti nazioni come Usa, Argentina, Australia e tante altre veramente forti. Nel nostro attrezzo abbiamo gareggiato anche con le americane, che praticamente sono la prossima squadra Nazionale dopo Parigi 2024 e quindi abbiamo visto quanto sono forti. È stata un'esperienza super, cominciata con il collegiale di Milano e poi il viaggio in Francia».

Dolci notizie anche per il settore maschile dell’As Gin, impegnato ai campionati Italiani individuali di Fermo. L’intero gruppo dell’agonistica, diretto da coach Tommaso Pampinella e rinnovato, e formato da 10 ragazzi, ha preso parte alla competizione. All’interno ci sono anche alcuni elementi che si sono già messi in mostra in serie B. Tutti sono riusciti a qualificarsi per la fase nazionale, con tre qualificazioni alle finali di specialità. Ma il risultato più importante l’ha raggiunto Lorenzo Santandrea, che ha conquistato il bronzo al volteggio, seguito al quinto posto da Samuele Natali. Buoni risultati anche per Gioele Lazzari, Nicola Garofani, Tiziano Carminati, Matteo Borriello e Niccolò Rossato.

«Tutti i ragazzi si sono comportati bene - commenta coach Tommaso Pampinella - hanno dato vita ad un’ottima prova, fondamentale anche per la nuova stagione. Ora ci prepareremo per la partenza del campionato di serie B, prevista per inizio febbraio a Brescia. Siamo state una delle società più numerose al campionato nazionale di categoria. Ricordo sempre che questo è un gruppo nuovo, che si sta completando sempre di più».

