Ancora un risultato di grande spessore per la squadra femminile dell'As Gin che ha conquistato un altro secondo posto in serie A1, nella tappa che si è svolta ad Ancona. Le ragazze guidata dai coach Camilla Ugolini e Marco Massara hanno chiuso dietro la solita Brixia, che ha preceduto di quasi tre punti Esposito e compagne, che hanno messo alle spalle con una forbice di ben nove lunghezze l'Artistica Trieste.

Ne consegue che l'As Gin ha già conquistato l'accesso alla Final Six e ci arriverà da testa di serie, in quanto i punteggi ottenuti non sono più raggiungibili dalle dirette concorrenti, con la terza tappa della regular season che non metterà nulla in palio.

«È stata una gara incredibile - commenta coach Camilla Ugolini - tutte le ragazze sono state superlative ed hanno fatto una gara notevole, con esercizi tutti giusti. Esposito ha cominciato con un super esercizio a parallele e sulla sua buona scia hanno proseguito Marano, Dercenno e Recchia. A trave partenza con ottimo esercizio di Pazon, quindi esibizione pazzesca di Esposito ed a seguire Marano e Dercenno. A corpo libero Esposito ha aperto la strada alle compagne con una grande prova e le altre l'hanno seguita a ruota con Marano, Pazon e Dercenno. Chiusura a volteggio in scioltezza, con Esposito, Marano, Pazon e Dercenno. Soprattutto per Nunzia ci sono stati dei grossi miglioramenti a corpo libero che a trave, così come Emma con l'esercizio nuovo a parallele. Manila è stata fenomenale ed ha superato i 56 punti nell'all around, stravincendolo. Naomi è una certezza nella sua pulizia e nella sua elegenza. July è stata molto consistente, nonostante la stanchezza post-Coppa del Mondo ed è riuscita a portare a casa una prova davvero brillante. Hanno fatto davvero bene anche le ragazze in prestito: Sofia Brocchi a Melzo, Diana Donos e Aurora Pessagno con Audace, Emma Gubbiotti con Vis Academy, Sara Stagni con la Pavese, purtroppo Alessia Pagnamenta è rimasta ferma ai box. E' stato un weekend da incorniciare, ma ora torneremo a lavorare in vista di Ravenna, con la Final Six già in tasca, anche se non abbasseremo la guardia. Grande la soddisfazione per tutti noi allenatori e tutto lo staff che segue questi ragazzi». Risultato magnifico anche per la squadra maschile dell'As Gin alla seconda tappa del campionato di serie B, che si è svolta sempre ad Ancona. Il gruppo di Tommaso Pampinella ha chiuso la prova addirittura al secondo posto, con un decimo e mezzo di vantaggio sull'Anzio, dopo l'ottavo della prima uscita stagionale. Un risultato che fa impennare in classifica generale i civitavecchiesi, che ora sono balzati in sesta posizione, che al momento gli garantirebbe la salvezza senza passare dagli spareggi. Molto probabilmente fare un punteggio migliori rispetto alla prima gara di Montichiari garantirà già da subito la permanenza in B.

