La squadra maschile dell’As Gin continua a conquistare successi, soprattutto grazie alla spinta del suo asso Manrique Larduet. I rossoblu hanno trovato molti sorrisi a Treviglio, in provincia di Bergamo, dove hanno partecipato alla Coppa Campioni. Il ginnasta cubano ha primeggiato nell’evento in terra lombarda, qualificandosi così agli agli Italiani Assoluti, vincendo con un bel distacco nei confronti dei diretti concorrenti. Larduet continua a dimostrare di essere un ginnasta di alto livello.

Inoltre il capitano dell’As Gin ha manifestato l’intenzione di voler prendere la cittadinanza italiana, che gli potrebbe consentire anche di far parte della Nazionale ed accrescerebbe l’orgoglio della società del presidente Pierluigi Miranda e di coach Tommaso Pampinella. Ma le indicazioni arrivate dal referendum di questi giorni non favoriscono proprio questo processo di naturalizzazione.

Importante per Larduet è stato il ritorno in gara al corpo libero, visto che non si cimentava in questo attrezzo da più di un anno, nel periodo in cui aveva dovuto fare i conti con la rottura del tendine d’Achille. Ha ripreso ad allenarsi sul quadrato da poco tempo e sta arrivando alla massima forma. Gli Assoluti si svolgeranno nell’ultimo weekend di settembre a Cagliari. La formazione di Pampinella si è presentata a Treviglio con un gruppo composto da 12 ginnasti, con alcune buonissime prestazioni ed altre che meriteranno un maggiore approfondimento nei prossimi appuntamenti.

A spiccare è stato Lorenzo Santandrea, che si è qualificato alle finali di volteggio e cavallo con maniglie, e qui è riuscito a farcela nonostante un importante problema fisico al polso, che non gli ha permesso di lavorare come voluto nel corso dell’ultimo mese. Le doti e il bagaglio tecnico gli hanno consentito comunque di poter compiere un esercizio che gli concedesse il pass per la finale, dove ha concluso al quinto posto.

Ancora meglio è andata al volteggio, dove si è fregiato dell’oro, grazie a due ottimi salti, che dimostrato un gran margine di crescita. Complimenti che sono andati anche a Samuele Natali, che si è riuscito a prendere un’ottima finale al volteggio, con due fondamentali salti e una prestazione molto buona.

