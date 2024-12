Terza sconfitta di fila dell'Aranova, che cede in casa al Certosa, con gli ospiti che si impongono per 3-2. Inizia a farsi complicata la situazione in classifica. I gol più importanti della gara tutti nel primo tempo, con il vantaggio locale di Marino. Pareggio ospite di Vendemmia che dura poco, visto che dopo cinque minuti segna Sganga. Reazione immediata del Certosa, prima con Sganga appunto e poi con il gol della definitiva vittoria firmato da Toncelli. Nella ripresa arriva il gol dagli undici metri ad opera di Milani.

Una gara in cui è mancato qualcosa negli uomini di mister Vigna, che nel tardo pomeriggio ha rassegnato le proprie dimissioni. Ora si attende dalla società il nome del nuovo allenatore in vista del match di domenica in trasferta contro la Favl Cimini Viterbo.

