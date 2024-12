Chiudere la stagione con una vitttoria, è l'obiettivo che l'Aranvoa si è fissato contro la LUISS, che scende al campo Le Muracciole per una partita che diventa un crocevia per entrambe le formazione.

I rossoblù sono reduci dalla sconfitta subita con il Pomezia, squadra prima della classe, e questo pomeriggio vogliono voltare pagina, visto che con l'arrivo di Vigna sulla panchina hanno raccolto solo un pareggio in due gare.

Vincere sarebbe fondamentale per festeggiare un bel Natale e chiudere il 2023 tra luci e ombre.

Il presidente Andrea Schivi forse si sarebbe aspettato una posizione migliore in classifica e non quella in cui è ora, in zona salvezza.

Tre punti oggi sono importanti per mettersi alle spalle il periodo nero.

