Dopo quattro vittorie consecutive si ferma la corsa dell’Aranova che perde sul campo del Montespaccato secondo della classe. Finisce 1-0 per i romani, in un match che in effetti è stato equilibrato e che ha visto la squadra di Vigna tenere il campo per tutti i 90 minuti. Non si può rimproverare nulla alla formazione rossoblu, che offre una bella prestazione anche se il risultato finale purtroppo non le sorride.

«Sapevamo di incontrare un avversario molto forte, non a caso in vetta alla classifica - afferma il centravanti Teti - abbiamo fatto il nostro come al solito mettendoci tanto impegno, cuore e grinta. Torniamo a casa con una sconfitta ma in compenso con una prestazione positiva».

Nel prossimo impegno la squadra di mister Vigna affronterà il Rieti. L'obiettivo è tornare al successo e rafforzare la posizione in classifica, al momento lontano dalla zona playout.

©RIPRODUZIONE RISERVATA