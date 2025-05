Sarà ancora Daniele Scarfini per il prossimo anno l'allenatore dell'Aranova. Il club ha deciso di riconfermare l'allenatore che ha ben fatto sulla panchina rossoblu, portando l'Aranova dalla zona salvezza ai primi posti.

«La conferma di mister Scarfini è sicuramente un segnale di continuità. Siamo molto felici di aver rinnovato, ha fatto davvero un ottimo lavoro quest’anno. Come già sottolineato, l’obiettivo dell’Aranova è migliorarsi di stagione in stagione e speriamo di poterci togliere tante soddisfazioni», ha riferito il direttore sportivo Tartaglione. Per Scarfini è un premio al suo lavoro, che si è dimostrato eccellente. «Restare all’Aranova significa poter proseguire il lavoro avviato quest’anno. Dare continuità a un progetto mi motiva molto. Insieme allo staff cercheremo di regalare tante soddisfazioni alla società. Avremo tempo per programmare la stagione, cercheremo di fare meglio di quest'anno», ha affermato il tecnico.

