Si interrompe la serie positiva dell'Aranova che durava da dieci giornate. I rossoblu cadono sul campo del Colleferro, che ha trovato il successo dopo un periodo di risultati negativi. La prestazione degli uomini di Scarfini è stata positiva, ma il gol di Alessio Teti non è bastato per cercare di portare a casa il pareggio. È di 2- 1 il verdetto finale, che lascia invariata la posizione in classifica dei rossoblu, che hanno spezzato la scia di risultati positivi dopo dieci gare senza perdere. Tuttavia, la gara non è stata emozionante, seppur l'Aranova ha lottato sino alla fine per raggiungere il pareggio. Si pensa al prossimo impegno per ripartire con una vittoria. L'avversario dei rossoblu sarà la Romulea, con un solo obiettivo: vincere.

