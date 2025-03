Teti e Germoni stendono il Tivoli e l'Aranova esulta. Una bella vittoria per mister Scarfini, festeggiato al termine del match, vinto 2- 1, da squadra e tifosi. Davanti al suo pubblico i rossoblu offrono una prestazione vibrante. Passano in vantaggio i tiburtini, risponde senza esitare l'Aranova, che chiude la gara nei primi 45 minuti. Nella ripresa è sempre l'Aranova a tenere il pallino della gara e alla fine il verdetto è più che meritato.

«La prestazione è stata molto positiva, ci siamo compattati dopo aver subito il gol, cominciando a macinare gioco. Tre punti meritati, ora ci godiamo il momento, pensando a dare il massimo ogni domenica». La seconda posizione, valida per i playoff, si è accorciata a due punti dopo la sconfitta del Civitavecchia.

Vince anche la W3 Maccarese, che spedisce nello sprofondo il Ladispoli. I bianconeri si impongono per 4- 1, le reti sono di Aracri e di Follo, che sigla una tripletta. Vittoria che consente alla W3 di acciuffare il secondo posto.

Pesante debacle del Fiumicino, battuto per 4- 1 sul campo della Luiss. Sembra scritto il destino della formazione tirrenica, in caduta libera, il cui destino appare scontato. Rimane in ultima posizione a 11 punti, a 9 dalla zona playout. Dopo una stagione in Eccellenza, solo un miracolo può tenere in vita la formazione rossoblu.

