Sulla strada dell'Aranova c’è l'Amatrice Rieti, che al campo le Muracciole deve vincere per rimanere sulla scia della prima della classe. Per i rossoblu di Vigna, reduci dalla sconfitta di Montespaccato, è una partita ad alta tensione, in ragione della caratura dell'avversario, che si candida per salire in serie D.

Teti e compagni si sono risollevati dopo un periodo tra alti e bassi e quindi, contro i reatini, vorranno dare il meglio di loro per arrivare ai tre punti.

Certo, la squadra di fronte a loro non sarà un ostacolo facile, considerati i valori individuali che fino a oggi hanno fatto la differenza. A metà classifica, con 25 punti nel carniere, la compagine aranovese proverà a fare quanto fatto fin d'ora, giocando in modo esemplare e con buoni risultati raccolti.

«Direi che veniamo da un momento positivo, a parte la sconfitta contro la prima, che può starci. Siamo contenti - afferma il bomber- , abbiamo una classifica dalla nostra parte, ma non abbasseremo la guarda. Vogliamo ottenere la matematica il prima possibile, con il Rieti ci vedrete combattivi e determinati a vincere».

