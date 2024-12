Da una parte l'Aranova alla ricerca del primo successo, dall'altra il Colleferro reduce da una settimana travagliata, con il cambio di guida tecnica da Staffa a Gagliarducci. Sul campo delle Muracciole i ragazzi di Vigna chiedono strada ai rossoneri, a secco di punti dopo due gare. «Per quanto riguarda noi - ammette Vigna - siamo stati poco fortunati in Coppa Italia mercoledì. Adesso vogliamo concretizzare con una vittoria. Ci serve per il morale ed è una iniezione di fiducia per una squadra che ha prodotto un bel gioco, ripagato da risultati che ci stanno stretti. Siamo alle prime battute, in fase di costruzione, ed è normale che ancora non ci sia il pieno della condizione. Discorso che vale per tutti. Però della squadra sono contento e fiducioso, quindi se saremo come le due gare precedenti potremo giungere al successo. L'avversario è molto difficile e giocherà per vincere».

