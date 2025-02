Civitavecchia si prepara ad accogliere un evento storico: domenica 7 dicembre 2025 la Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026 attraverserà la città, portando con sé i valori universali dello sport, dell’inclusione e della fratellanza tra i popoli.

L’Amministrazione Comunale ha avuto l’onore di poter indicare un proprio tedoforo per il passaggio della Fiamma, e la scelta è ricaduta su Giancarlo Peris, ultimo tedoforo di Roma 1960 e cittadino di Civitavecchia, simbolo della tradizione sportiva locale e della continuità tra passato e presente.

«La Fiamma Olimpica - ha dichiarato il delegato allo sport, Patrizio Pacifico - rappresenta storia, valori e identità sportiva, e nessuno meglio di Giancarlo Peris può incarnare lo spirito di questo momento unico. È un omaggio alla nostra tradizione sportiva e un segno di continuità con il passato».

Grande entusiasmo anche da parte del sindaco Marco Piendibene, che ha sottolineato l’importanza dell’evento per la città: «Accogliere la Fiamma Olimpica a Civitavecchia è un onore e un’opportunità straordinaria per la nostra comunità. Abbiamo voluto celebrare questo momento scegliendo una figura simbolica come Giancarlo Peris, che con la sua storia ci ricorda il profondo legame tra Civitavecchia e il mondo dello sport».

Saranno circa 30 i tedofori che si alterneranno lungo il percorso cittadino e, oltre a Peris, gli altri verranno selezionati tra coloro che presenteranno la propria candidatura.

Nei prossimi mesi l’Amministrazione accompagnerà questo viaggio con una serie di iniziative dedicate ai valori olimpici e allo sport, per rendere l’evento ancora più speciale per tutta la città.

Per chiunque voglia partecipare come tedoforo, è possibile candidarsi attraverso il portale ufficiale: https://viaggiodellafiamma.milanocortina2026.org.

©RIPRODUZIONE RISERVATA