Nuovi successi per l’Althea Academy. Anche questa volta gli atleti civitavecchiesi hanno saputo stregare i loro sostenitori che non hanno mancato di far sentire gli applausi di fronte alle loro performance. Presso il pattinodromo comunale di Fiumicino ha avuto luogo il Trofeo di Primavera, che ha visto i portacolori dell’Althea esibirsi con la grinta che soltanto loro sanno trasmettere.

«Ed è un piacere assistere al legame che si è instaurato e che li vede uniti anche “fuori casa” - spiegano dal club della maestra Francesca Maura - hanno imparato a conoscersi e sostenersi, e questo clima di amicizia non può che apportare valore a quello che l’attività motoria in genere già regala. Campionesse fuori e dentro la pista ci complimentiamo con Pischedda Giulia, Obinu Zoe, Rapacchietta Irene, Fochetti Lucrezia, Lancioni Giulia, Lancioni Aurora, Piccolo Sofia, Caprolu Arianna, Montaruli Maria Vittoria, Vallo Maria, Galatanu Matteo Andrei, Fiorini Gaia e Secci Francesca per aver conquistato il gradino più alto del podio. E poi ancora con Mercuri Lucrezia, Calvia Marika, Fiorini Rebecca, Cesaretti Aurora, Bonafede Emma e Trinetti Asia per i secondi posti e Pasquini Adele Kim e Leonardi Valeria per i terzi posti».

