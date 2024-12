Tre su tre. L'Allumiere di mister Riccardo Sperduti si è confermata squadra corazzata da trasferta e a farne le spesa stavolta è stato il Dlf in un derby giocato magistralmente dai biancocelesti. Pronti via e Rosati prima e Fugalli poi, nell'arco di 5 minuti hanno avuto due occasioni clamorose per stappare la partita, ma entrambe le conclusioni sono finite fuori di un soffio, mentre Smacchia al 20' ha ribattuto sulla linea una conclusione a botta sicura.

«In campo - spiegano dall'Allumiere - c'è stata solo la nostra squadra in campo e al 32' abbiamo trovato il meritato vantaggio con Fugalli, che ha trafitto D'Archivio con un preciso destro da dentro l'area».

Sono passati altri 5 minuti e l’arbitro De Iulis di Rieti ha negato un rigore all'Allumiere per un atterramento di Fugalli lanciato a rete, tra lo stupore di tutti i presenti.

«La ripresa - continuano i dirigente dell’Allumiere - ha visto lo stesso copione del primo tempo: abbiamo controllato bene la gara e siamo arrivati al raddoppio sempre con Fugalli al 25', lanciato da Pasquini, bravo a battere D'Archivio dopo una fuga solitaria. La gara si è movimenta un po’ al 43' della ripresa quando Bastianelli ha superato D'Angelantonio al termine di una mischia in area ospite. Troppo tardi e troppo poco per rovinare un altra domenica da trasferta della nostra truppa biancoceleste».

