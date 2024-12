Scelta la guida tecnica del Ladispoli Women, è la 30enne Alessandra Cucchi, che sostituisce Catia Perigli, che bene ha fatto in due stagioni sulla panchina tirrenica. Per anni Cucchi ha guidato il Frascati in Eccellenza, ottenendo dei buoni risultati. «Sono rimasta colpita dal progetto e dall'ambiente, che sembra adatto alle mie esigenze - ha dichiarato l'allenatrice - di Ladispoli oramai da anni se ne sente parlare bene non solo per i risultati ottenuti in campo , ma anche per la progettualità della dirigenza, dalla quale sono rimasta ammaliata per l'interesse che rivolge alle ragazze. Spero di non deludere, arrivo con tanto entusiasmo, ho il compito di provare a far bene come chi mi ha preceduto. Non vedo l'ora di entrare in campo e lavorare. Saranno i risultati a dire se la società ha fatto la scelta giusta».

©RIPRODUZIONE RISERVATA