Vincere per tirarsi fuori dai guai. Il Ladispoli vuole uscire al più presto dalle sabbie mobili e per farlo ha bisogno di una prova importante oggi a Roma contro la Luiss. È uno scontro diretto per la salvezza perché i padroni di casa sono ultimi con 8 punti, i tirrenici ne hanno solo uno in più e si trovano in penultima posizione. Luiss reduce dall’insperata vittoria in trasferta con il Pomezia nell’ultima del 2024, mentre l’Academy ha fermato all'Angelo Sale il Civitavecchia nel derby recriminando pure per qualche occasione sprecata. Insomma, le due formazioni stanno vivendo un momento positivo e si affronteranno con l’obiettivo di ottenere l’intera posta in palio. «Non è solo la sfida con la Luiss su cui si deve ragionare – ha detto Andrea Calce, direttore sportivo dell’Academy Ladispoli – ma è l’intero mese di gennaio che va preso in considerazione. Affronteremo Luiss, Fiumicino e Aurelia Antica Aurelio. Da questi tre confronti diretti per evitare la retrocessione si capirà che tipo di stagione ci aspetta. Diciamo quindi che quello con la Luiss sarà solo il primo della serie di match delicati di questo periodo dell’anno». Ladispoli che intanto ieri ha presentato ufficialmente Cristian Cardinali, difensore centrale arrivato dal Valmontone. Potrebbe anche esordire dal primo minuto considerate le assenze di Guida e Urbani messi ko da un infortunio già con il Civitavecchia. Il primo potrebbe tornare in gruppo in settimana. Fischio d’inizio oggi alle 11. È stato scelto l’arbitro Davide Nicotera di Aprilia che ha già diretto il derby tra Ladispoli e W3 Maccarese. I suoi assistenti saranno Davide Fadale di Tivoli e Simone Forina di Roma 1. «Ci aspetta un gennaio tosto – ammette Simone Mercadante, portiere dell’Academy – dove dovremo cercare di fare più punti possibili senza pensare troppo. Ne abbiamo due in casa, bisogna affrontare una gara alla volta però è il momento di fare quello step in più. Nessuno ci regalerà niente, di questo ne siamo consapevoli però si devono vincere gli scontri diretti».

