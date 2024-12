«C’è grande volontà dalle prime impressioni sembra un gruppo umile e motivato. Lo sguardo dei giocatori è quello giusto per quello che mi riguarda». È un mister Andrea Di Renzo carico. All’Angelo Sale è già conclusa la prima settimana di lavoro, oggi il primo test in famiglia. Si comincia alle ore 11 e naturalmente le tribune saranno accessibili gratuitamente anche se i ladispolani potrebbero optare per il mare considerate le temperature africane. Giovedì 8 agosto subito il match con il Montespaccato, formazione romana che ambisce al salto di categoria. L’Academy sarà impegnata in trasferta allo stadio Don Pino Puglisi che il diesse Calce conosce molto bene. Per il Ladispoli è tempo di affinare schemi e meccanismi di gioco agli ordini dell’ex tecnico dell’Astrea, che sarà nello stesso girone di Eccellenza. «Questo tipo di campionato riserva sempre delle sorprese, e poi c’è da confrontarci con l’abolizione degli under. A noi non deve importare nulla, andremo avanti con la politica che contraddistingue questa società e cioè di puntare su giovani motivati e dico che si stanno preparando al meglio». L’obiettivo in questa fase è quello di mettere benzina sulle gambe. «Sì, è così – prosegue mister Di Renzo – ci alleneremo con una seduta fino a fine agosto. Per ora stiamo insistendo non sulla tattica ma sui principi di gioco. Ci stiamo conoscendo e credo sia normale perché dello scorso anno sono rimasti solo quattro elementi».

Il nuovo direttore sportivo Andrea Calce ha fissato tante gare amichevoli proprio per dare l’occasione alla rosa di amalgamarsi. «Sono partite di livello – risponde sempre l’allenatore – e andremo a testare i ragazzi con incontri più che validi. Il risultato non ci interessa, la prestazione e lo stare in campo correttamente sì».

Nuovi arrivi. Sul fronte del mercato intanto sono arrivati Daniele Fanali e Danilo Barbarossa, entrambi difensori. Barbarossa è un 24enne romano, vanta 90 presenza in Serie D in giro con Trastevere e Vastese e nell’ultimo campionato ha giocato in Abruzzo con il Miglianico Lanciano. Primi allenamenti in maglia rossoblù anche per Fanali, ex Gubbio. È il più giovane della rosa finora ed è cresciuto con le giovanili della Tor Tre Teste.

©RIPRODUZIONE RISERVATA