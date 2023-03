Sport

Ladispoli, primo giorno di preparazione

CALCIO. Oggi all’Angelo Sale i rossoblu iniziano le sedute di allenamento in vista dell’avventura in serie D per la seconda volta di fila. Partono in ventuno. Il tecnico Michele Zeoli: «Per me è come se fosse Natale. Sono felice, stimolato e motivato a mille». In questi giorni concluderà l’iter per gli esami da allenatore Uefa A. Arrivano anche le prime indiscrezioni sulla composizione del girone: niente squadre sarde, quest’anno raggruppamento Umbro-Toscano. Dopo 28 anni torna il Grosseto