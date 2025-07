Edoardo Modesti è il terzo acquisto: il Ladispoli sceglie il suo bomber per cercare di risalire la china. Il 27enne è più punta d’area di rigore, insomma uno che quando gli capita la palla tra i piedi sa come impensierire i portieri avversari. È reduce dell’esperienza alla Gregoriana in Promozione dove ha timbrato per 19 volte il cartellino.

Abile nel gioco aereo, è cresciuto nel settore giovanile del Frosinone dove ha calcato il palcoscenico della Serie B mentre nelle passate stagioni ha militato in Serie D con la Lupa Roma, in Eccellenza con Colleferro e Tor Sapienza e in Promozione con Atletico Morena, La Rustica e Lodigiani. La coppia Modesti-Fortuna promette un’ottima intesa che potrebbe far felice mister Mastrecchia. Damiano Fortuna era stato presentato in queste ore, attaccante pure lui ma più di movimento, ex Grifone Gialloverde e cercato dal ds Simone Di Iorio.

