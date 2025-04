Vincere con l’Aranova e sperare nei risultati dagli altri campi dove sono impegnate Pomezia , Sorianese e Aurelia Antica Aurelio. Troppe coincidenze per un match infrasettimanale che potrebbe condannare definitivamente alla retrocessione l’Academy o alimentare qualche minima speranza di agganciare i playout per poi giocarsi la salvezza. E domenica al Tamagnini altro derby del litorale contro il Civitavecchia di Castagnari. Mister Bosco in questa settimana ha cercato di motivare i ragazzi dopo la trasferta indigesta di Colleferro. Non ci sarà Luca Cifarelli. L’attaccante ha rimediato due giornate di squalifica dal giudice sportivo dopo l’espulsione per un fallo di reazione. Un’assenza molto pesante questa per i ladispolani. Probabilmente ci sarà un’occasione dal primo minuto per Pelizzi che quest’anno è stato impiegato più con la juniores che in prima squadra. Accanto conferma per Dato. Una coppia offensiva di giovani per provare a scardinare la difesa più forte del girone A di Eccellenza, addirittura più blindata del Valmontone capolista e ormai con un piede in Interregionale. L’Aranova punterà su Teti, il grande ex di questo incontro. Ormai è lontanissimo il secondo posto per questa realtà che ha dimostrato compattezza anche su campi proibitivi. Attacco a parte, in porta ci sarà Mercadante, per quanto riguarda la retroguardia è recuperato Barbarossa dopo il fastidio muscolare di Colleferro e sarà schierato al centro assieme a Tancredi. Ranieri e uno tra Fanali e D’Amore completeranno il pacchetto arretrato. In mezzo con Capanna capitano è Polucci ad essere avanti nel ballottaggio con Merciari. Inamovibile Di Biagio a destra con Cupperi o Ardel sul versante opposto. L’arbitro scelto è Martinoli di Ostia Lido: sarà affiancato dagli assistenti Mocanu e Viziru di Roma 1. Il fischio d’inizio è alle 16.30. «Ci siamo allenati bene e siamo concentrati a pieno sulla sfida contro l’Aranova – commenta Valerio Ranieri, difensore centrale -. Credo che i miracoli si compiano solamente una volta, ho avuto già un’esperienza di questo tipo, ma nulla è detto, tutto dipenderà solamente da noi. Oltretutto avremo di fronte una squadra di grande spessore e credo che sia stata una delle grandi sorprese di quest’anno».

©RIPRODUZIONE RISERVATA