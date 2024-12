Aurelia Antica a Roma, poi Tivoli, Certosa fuori e casa e il Viterbo di mister Lillo Puccica, il grande ex. Se a questo inizio infernale si aggiungono le due successive giornate con Valmontone e Pomezia, due accreditate per la vittoria finale, l’avvio di campionato dell’Academy Ladispoli è già in salita. Una cima ripida che dovranno affrontare i ragazzi guidati da mister Andrea Di Renzo (la sua famiglia ha da poco acquistato il club da Sabrina Fioravanti) che intanto si dovranno concentrare per il pre turno di Coppa Italia, domenica prossima, contro la Sorianese, approdata in Eccellenza dopo un cammino trionfale. Peggio di così non poteva andare dalle urne. «Dovremmo affrontarle tutte - commenta il direttore sportivo Andrea Calce - però non ci aspettavamo un cammino tosto già all’inizio. Già era difficile prima, così lo è ancora di più. Speriamo solo che i nostri ragazzi, di cui nutriamo enorme fiducia, riescano a crescere in fretta per affrontare questo girone che è complicatissimo». Traspare amarezza per la scelta di inserire nel girone A società come Valmontone e Colleferro, con realtà più vicine a Ladispoli e al litorale nord spostate in quello B. «Non voglio entrare troppo nel merito, immagino che ci sia stato un metro di valutazione consono a quelle che sono le caratteristiche geografiche dei gironi. Ora concentriamoci sulla Coppa: vogliamo passare il turno». Per entrare nel tabellone dei sedicesimi, i ladispolani dovranno superare questa sorta di spareggio. Non è previsto il ritorno, in caso di parità si andrà ai calci di rigore. Di Renzo vuole subito cancellare il passo falso di sabato contro il Tolfa. Di Selvadagi e Pellegrini le reti del rocambolesco 3-2. Nelle altre amichevoli estive tutto sommato il Ladispoli si era comportato bene con buone prestazioni e diverse vittorie. Per la formazione, la prima ufficiale della stagione, ci sono dei rebus da sciogliere. In avanti è sicuro del posto Pelizzi, il ballottaggio semmai sarà tra Selvadagi, che ha recuperato dall’infortunio, e Cardellini. Poi domenica 8 si va a Roma nella prima giornata di campionato contro l'Aurelia dell'ex ds Claudio Carelli. Non certo un'avversaria “comoda”.

©RIPRODUZIONE RISERVATA