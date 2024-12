Anche lontano dal “Sale” serve fare punti . La missione del Ladispoli, domani mattina alle 11, è di andare a Ciampino e prendere punti pensanti contro la Citizen Academy, formazione anche essa in brutte acque, alle prese con una classifica deficitaria. I rossoblu mercoledì sono usciti dalla Coppa Italia e domenica scorsa avevano vinto contro il Villalba. Un successo che ha risollevato la truppa di Puccica, che in settimana si è rafforzata con Federico D’Aguanno che con il Ladispoli in Serie D era un ottimo fuori quota. Il centrocampista è contento di essere tornato a vestire la maglia di cui è molto attaccato. «Ci sono tanti ricordi in questo campo, sono cresciuto qui e indossare questa maglia è motivo di soddisfazione. È chiaro che ora bisogna puntare a conquistare punti fuori casa, la vittoria di domenica scorsa ha rafforzato lo stato d’animo della squadra, anche se non possiamo permetterci ulteriori passi falsi lontano da casa - racconta l’esterno di centrocampo - abbiamo da giocare uno scontro diretto, vincerlo varrebbe doppio, occorre una prova piena di grinta e coraggio. Sono convinto che ce la faremo».

