Il derby va alla W3 Maccarese. Il Ladispoli esce sconfitto all’Emilio Darra 2-1 nel posticipo di Coppa Italia valevole per i sedicesimi di finale. Succede tutto nel primo tempo, poi nella ripresa poche emozioni. Come nelle previsioni i due allenatori cambiano gli interpreti anche per consentire a chi ha giocato meno di mettersi in evidenza. Mister Di Renzo sceglie e in porta c’è Cremona e non Mercadante, Guida e Barbarossa confermati al centro della difesa, sulle corsie esterne Tancredi e Minelli. In mezzo al campo Capanna, Fanali e Mazzoni con Di Biagio, spostato più lateralmente, a supporto del duo offensivo composto da Pelizzi e Cardellini. L’attaccante Pelizzi è reduce da un affaticamento muscolare ma parte dal primo minuto. Non c’è Selvadagi alle prese con l’infortunio alla caviglia. Nel Maccarese mister Colantoni risparmia i due ex dell’incontro: Catese e Aracri. Il match è subito vivace e all’8’ minuto i padroni di casa passano con Follo che riceve da Guiducci e dal limite dell’area supera Cremona. La reazione dei ladispolani non si fa attendere e Cardellini su corner è il più lesto a insaccare per la momentanea rete del pareggio. Maccarese che però passa di nuovo in vantaggio con Follo su penalty al 45’. Nella ripresa i ritmi si abbassano un po'. Girandola delle sostituzioni da una parte e dall’altra ma il risultato non cambia. Il discorso qualificazione è ancora aperto. Il ritorno si giocherà il prossimo 2 ottobre all’Angelo Sale. Domenica terza giornata di campionato, l’Academy sarà in scena sul difficile campo del Certosa.

