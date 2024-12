Doppio colpo per il Ladispoli che acquista Flavio Mazzoni, centrocampista, e Andrea Salustri, terzino sinistro. Entrambi sono classe 2005 e sono reduci dal campionato con il Montespaccato. Sale a sei il numero dei giocatori approdati in rossoblu in questo mercato estivo dopo il portiere Mercadante, il difensore Pellegrini, il centrocampista Capanna e l’attaccante Selvadagi. Poi, chiaro, ci sono gli addii come quelli di Aracri, che ha firmato con la W3 Maccarese, di Iurato e di Colace, verso il Montespaccato. D’Aguanno ancora in stand-by. Sul fronte degli arrivi ne parla il direttore sportivo Andrea Calce. «Li conosco, li ho visti crescere e lo scorso anno Salustri ha disputato diverse partite con la prima squadra, anche Mazzoni a dire il vero. Sono validi. La linea verde è quella che abbiamo sposato magari con l’aiuto dei ragazzi più grandi che ci daranno una mano. A noi spetterà fungere da collante con la squadra e il mister per dare serenità nei momenti difficili, che ci saranno, e mantenere la calma magari anche quando le cose andranno per il verso giusto». Nel frattempo il club di Sabrina Fioravanti che intanto sta lavorando anche alla composizione del settore giovanile. Il primo riconfermato è il mister Alessandro Brunelli: guiderà l’Under 16 Elite.

