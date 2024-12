Servirà un’altra prova importante, come quella di domenica sul campo della Luiss. Il gol vittoria di Matteo Iurato ha dato nuova linfa al Ladispoli che ora spera nei playout per mantenere l’Eccellenza. Mercoledì scorso nel recupero la stessa Luiss ha battuto per 4-2 Citizien Academy allungando ulteriormente il passo in classifica. Non un bel risultato per i rossoblu che a questo punto dovranno fare la corsa sul Villaba, superando possibile in graduatoria l’Audace per non andare oltre il +8. Calcoli complicati come spiegato dall’esterno destro Federico D’Aguanno. «Per come siamo ora – dice - dobbiamo fare la corsa sulla Luis però se superiamo l’Audace che si trova a un solo punto da noi, allora in questo caso il nostro obiettivo è il Villalba che ha sette punti in più. È importante arrivare quart’ultimi e non terz’ultimi». Chiaro, l’Academy di Lillo Puccica dovrà vincere oggi e poi fare bene nelle altre tre partite con Villalba, Citizien Academy e Romulea. Sono in pratica quattro finale, considerando il match odierno con l’Astrea. «Domenica siamo stati bravi – aggiunge D’Aguanno– disputando un’ottima partita. L’avevamo preparata molto bene tutta la settimana e durante la sosta con la giusta mentalità. Ci siamo detti che era importante fare risultato per prendere punti e ci siamo riusciti, ora dobbiamo dare seguito a questo successo». Non ci sarà il difensore Temperini squalificato mentre Buonanno potrebbe essere recuperato almeno per la panchina. Unico ballottaggio nel reparto offensivo tra Pelizzi e Ferruzzi. Per l’incontro odierno è stato designato l’arbitro Flavio Bordiga di Ostia Lido, coadiuvati dagli assistenti Tommaso Rutigliano di Albano Laziale e Andrea Testani di Frosinone.

©RIPRODUZIONE RISERVATA