Vietato perdere domani all’Angelo Sale. Il Ladispoli non può permettersi ulteriori passi falsi dopo le due ultime sconfitte con Aurelia Antica Aurelio e Tivoli. Due prestazioni sottotono dei tirrenici, specie quella con i romani, che hanno spento di colpo l’entusiasmo in casa rossoblu per la lunga striscia di risultati positivi. Ora la sfida con il Certosa assume un peso specifico anche perché nelle prossime tre giornate l’Academy dovrà vedersela con Viterbo, Valmontone e Pomezia e fare punti non è per niente facile. Non ci sono giocatori squalificati. Possibile qualche modifica rispetto a sette giorni fa. Mister Bosco ha provato varie soluzioni durante la settimana per arginare i neroverdi. In porta Mercadante, poi dietro i quattro dovrebbero essere Barbarossa, D’Amico, Ranieri e in tre si giocano un posto e sono Guida, Fanali e Tancredi. Si dovrebbe rivedere dal primo minuto Di Biagio con Polucci, Capanna e Merciari. Avanti i soliti ballottaggi dove Giusto, Selvadagi e Cifarelli si contendono due maglie. Per Academy Ladispoli-Certosa è stata designata una terna appartenente tutta alla sezione di Roma 1: l’arbitro sarà Luca Sebastiano Anastasio, gli assistenti Fabrizio Caprari ed Emiliano Caretti. Fischio d’inizio alle ore 11.15.

