Affrontare il Valmontone dopo quattro sconfitte di fila (due in campionato e due in Coppa) e 14 gol incassati non è il massimo. Il compito dell’Academy Ladispoli è durissimo oggi sul campo di una delle pretendenti al titolo del girone A di Eccellenza. Niente drammi però in casa rossoblu, c’è la consapevolezza sia dei propri mezzi che della crescita di un gruppo giovane e nuovo. Questo il pensiero della dirigenza alla vigilia del match valevole per la quinta giornata. «Sapevamo delle difficoltà di questa stagione - spiega Andrea Calce, il direttore sportivo - ci vuole molta pazienza. Il calendario diciamo non è dalla nostra parte perché finora abbiamo affrontato tutte formazioni di livello superiore al nostro e non è ancora finita, a cominciare dal match con il Valmontone per giunta fuori casa. Però bisogna anche mantenere la calma. Con il lavoro cercheremo di ottenere quello che vogliamo, io mi ritengo personalmente soddisfatto. Ci siamo mossi sul mercato prendendo due di livello». Parole al miele per Gabriele Giusto e Luca Cifarelli oggi probabilmente lanciati da mister Di Renzo già dal primo minuto. Come giocherà il Ladispoli? Sicuro con Mercadante tra i pali, poi tanti dubbi dietro. Barbarossa e Pellegrini dovrebbero essere i centrali con Guida e uno tra Urbani e Tancredi. In mezzo al campo si spera nel recupero di Merciari altrimenti i soliti Capanna con Polucci. Poi Buonanno e Dato con Cifarelli e Giusto pronti al primo gettone in campionato con la maglia ladispolana. In ballottaggio anche Cardellini. Fischio d’inizio alle 11. Arbitrerà l’incontro Luca Sebastiano Anastasio di Roma 1.

