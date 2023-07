L’era Castagnari è già finita. L’Academy Ladispoli ha dato il ben servito al tecnico della salvezza, sostituendolo con Lillo Puccica, ex Favl Cimini.

Una decisione di comune accordo, almeno si è letto nella nota stampa del club guidato da Sabrina Fioravanti, probabilmente per ragioni economici.

E con Massimo Castagnari vanno via anche gli ultimi pezzi della vecchia guardia: Matteo Tollardo e Gigio Salvato cresciuti entrambi nel settore giovanile rossoblu.

A loro due si aggiunge anche Davide Paruzza, centrocampista approdato lo scorso anno nel mercato invernale proprio con il tecnico civitavecchiese.

L’Academy dunque volta pagina non con qualche rimpianto però dello stesso mister.

«La prima cosa che voglio dire è che mi dispiace ovviamente – risponde – in primis per i ragazzi che speravano in una situazione diversa fino all’ultimo ma le cose non sono poi cambiate. Non sono scelte dettate dal campo ma da situazioni esterne. Si era creata appartenenza e identità, un’alchimia di gruppo con la quale erano stati superati tutti i problemi che ci hanno portato alla salvezza e nessuno però potrà toglierci i meriti di quanto ottenuto. È andata così, pazienza, si riparte».

Lasciano l’Academy però anche altri giocatori. Salvato, ex Cerveteri, già aveva manifestato la volontà di cambiare aria. Paruzza è molto legato a Castagnari mentre Tollardo è stato in bilico fino all’ultimo.

«Ci speravo – risponde – anche perché sembrava che la situazione potesse cambiare. Sono stato tanti anni qui a Ladispoli e dispiace».

Regna scetticismo ora sulle reali potenzialità dell’Academy che entro sabato dovrà iscriversi al campionato di Eccellenza. Gli obiettivi sono cambiati dopo la frattura con la cordata di imprenditori romani e l’annullamento di tutti gli acquisti effettuati.

Chiaro, i tifosi si attendono qualche squillo di mercato. A breve verrà presentato ufficialmente il nuovo tecnico Puccica.

