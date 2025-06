Molta nebbia ancora sul futuro del Ladispoli. Forse la prossima sarà la settimana decisiva per conoscere il nuovo allenatore dopo l’annuncio ufficiale sull’addio di mister Pietro Bosco. E non è sicuro di restare al suo posto nemmeno Andrea Calce, il direttore sportivo. Patron Andrea Di Renzo starebbe pensando ad un gruppo già predefinito, al momento “top secret”, che possa gestire in autonomia la prima squadra, anche dal punto di vista economico. In questa eventualità ci sarebbe la sinergia tra allenatore e direttore sportivo e insieme deciderebbero l’allestimento della rosa nel prossimo campionato di Promozione dopo la retrocessione. Sul lato della rosa, l’impressione è che i big dell’ultima stagione andranno via. Partendo dalla difesa, è difficile la permanenza del portiere Mercadante che ha ben figurato in un’annata complicata. Già con le valigie in mano pure il leader Barbarossa. In stand by la posizione di Ranieri, Fanali, Tancredi e D’Amore. Passando al centrocampo la volontà sarebbe quella di trattenere i giovani della “cantera” come Fumasoni, Polucci e Di Cicco; incerta la posizione di capitan Capanna, Merciari e di Cupperi. In attacco con probabilità non resteranno Cifarelli e Selvadagi, mentre ci sono valutazioni in corso per le seconde punte Di Biagio, Ferreri, Pelizzi e Dato.

I tifosi sperano in un campionato di vertice per poter tornare subito in Eccellenza. Il girone A di Promozione è sempre più difficile e composto da realtà che investono e che fino all’ultimo cercano di inserirsi nella griglia playoff per la scalata decisiva. Perciò non sarà per niente facile, a maggior ragione se non verrà allestita una squadra competitiva.

