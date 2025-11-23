Serviva come il pane la vittoria contro il Fonte Meravigliosa e l’Academy l’ha trovata in trasferta, nel terreno che conosce bene. Se in casa ha sempre perso finora, fuori dal Sale i punti continuano ad arrivare e il 2-0 con reti di Modesti e Cruciani in qualche modo rilanciano le ambizioni dei tirrenici. Mister Mastrodonato riesce a recuperare il portiere titolare Somma schierato dietro ad Urbani e Cruciani. Terzini Gafuri e Tamburrini, rientrato anche lui dopo la maxi squalifica di 5 giornate. Sulla mediana D’Angeli e Cecchinelli, ai lati Facecchia-Fortuna con tandem offensivo composto da Pelizzi e Modesti. Il primo squillo è degli ospiti con Fortuna che al 15’ per poco non inquadra l’angolino basso. Al 20’ chance ottima per il Fonte sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Al 34’ Urbani lancia dalle retrovie, la sfera arriva a Pelizzi che la tocca intelligentemente per smarcare Modesti, cinico di fronte a Bovani per la rete dell’1-0. Si chiude qui un primo tempo non banale. Subito un cambio nella ripresa per i padroni di casa e il nuovo entrato Scarsella al 3’ si divora il pari sparando alto a tu per tu con Somma dopo essere entrato nell’area di rigore. Il Fonte Meravigliosa ci crede e insiste. Al 6’ botta di Liberati da 30 metri vicina all’incrocio. Al 20’ Maresca minaccioso con una conclusione vicina al palo. Poco prima Modesti in azione di contropiede aveva sfiorato il 2-0. Ci pensa però capitan Cruciani al 36’ di testa a mettere in cassaforte il risultato dopo un piazzato perfetto pennellato da Fortuna. Gli undici di Fratangeli provano a riaprirla con Straniero a tempo scaduto ma Somma c’è e respinge.

IL TABELLINO. Fonte Meravigliosa: Bovani, Bisozzi (12’ st Anelli), Tessitore, Maresca, Baronci, Di Mario, Liberati (22’ st Macchia), Mangano (32’ st Valletta), Mastromattei, Straniero, Citro (1’ st Scarsella). A disposizione: Menna, Mosetti, Papavero, Russo, Fratocchi. Allenatore: Fratangeli.

Ladispoli: Somma, Gafuri (38’ st Felici), Tamburrini, Cecchinelli (22’ st Tasselli), Urbani, Cruciani, Facecchia (15’ st Romagnoli), D’Angeli, Modesti (22’ st Rodio), Fortuna, Pelizzi (15’ st Villani). A disposizione: Manetti, Tutore, Da Soller, Barros. Allenatore: Mastrodonato.

Arbitro: Pinto di Roma 2.

Reti: 34’ pt Modesti, 36’ st Cruciani.

NOTE. Ammoniti: Baronci e Mastromattei (F); Facecchia, D’Angeli, Fortuna e Romagnoli (L).

©RIPRODUZIONE RISERVATA