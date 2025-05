LADISPOLI - Il Città di Ladispoli Baskin tra le migliori formazioni che si sono guadagnate un posto nelle finali interregionali di Baskin Lazio-Umbria che si disputeranno nell'impianto di Giannantonio Selva, a Roma, il 10 maggio.

La squadra ladispolana dovrà confrontarsi con il Trasimeno Baskin, Baskin Sabina Monterotondo, Green Volley e SS Lazio Baskin, nell'evento che ha ottenuto il patrocinio del Municipio XII di Roma.

Le finali determineranno i piazzamenti dal 5° all’8° posto. Al termine delle partite, si terranno le premiazioni e i ringraziamenti ufficiali, in una giornata che vuole celebrare non solo la sana competizione sportiva, ma anche i valori di inclusione e accessibilità, grazie al sostegno di realtà come Fiaba Onlus e Fondazione Prosolidar, impegnate nell’abbattimento delle barriere fisiche e culturali.

Il Baskin – fusione di basket e inclusione – è uno sport rivoluzionario che permette a persone con e senza disabilità di giocare insieme in squadre miste, nel pieno rispetto delle diverse abilità di ognuno. «Sarà una giornata di sport, amicizia e valori condivisi, aperta a tutti quanti», ha commentato l'assessore alle Politiche sociali, Gabriele Fargnoli.

«Seguiremo con attenzione questa giornata perché è un appuntamento importante che rimuove molte barriere e consente davvero a tutti di misurarsi in questa disciplina sportiva», ha concluso l’assessore ladispolano.

