Academy Ladispoli in campo per la prima amichevole. L’era Puccica parte contro il Vicovaro, formazione allenata dall’ex Claudio Solimina. Si gioca alle ore 18 e c’è molta curiosità tra i tifosi rossoblù per osservare da vicino una squadra composta prevalentemente da giovani, molti dei quali saliti dal vivaio. Una sola la certezza al momento: il modulo tattico. Puccica ha puntato sin dal primo giorno della preparazione sulla difesa a 3 che quasi certamente utilizzerà durante la stagione. Dunque si partirà sul 3-5-2 con vari accorgimenti previsti in corso d’opera. L’altra partita amichevole si disputerà sempre a Ladispoli il 12 agosto contro il Montespaccato (ore 11), retrocesso lo scorso anno dall’Interregionale. Dopo queste due gara la dirigenza, come affermato nei giorni scorsi da Oberdan Scotti, responsabile della prima squadra e della juniores, valuterà il da farsi per capire se muoversi sul mercato oppure no. C’è molta attesa per la composizione dei due gironi. L’Academy senza dubbio verrà inserita nel raggruppamento A ma da capire le formazioni che verranno inserite. I rossoblù troveranno quasi certamente sul proprio cammino delle corazzate come Civitavecchia, W3 Maccarese, Pomezia.

