Active Network impegnata domani, ore 20,30, nella delicata sfida con il Cosenza. Scontro diretto con due compagini che si giocano gli stessi obiettivi. I due team si sono già incrociati in occasione dell’ultima sfida play off giocata a giugno. A trionfare i calabresi che hanno conquistato la promozione. Ora cambia la categoria e cambiano gli obiettivi per le due neo promosse della serie A. Mister Massimiliano Monsignori si è espresso così alla vigilia del match: ‘’Domani va in scena il remake della finalissima di Salsomaggiore: avremo il piacere di affrontare ancora la squadra di Cosenza. Ricordiamo perfettamente quella partita di giugno dove c’è stato un grande equilibrio tra le due squadre. Per domani mi aspetto una partita simile: molto tirata tra due squadre con caratteristiche diverse ma uguale valore qualitativo. Noi abbiamo grande rispetto per la squadra del mio amico Tuoto. Sono molto organizzati e difendono bene. La loro caratteristica principale è il gioco con Del Ferraro, il portiere, che si porta spesso avanti e lo fanno molto bene. Sia per le qualità del ragazzo che all’organizzazione che Tuoto riesce a dare a questo gioco. Sono un gruppo granitico, molto unito’’.

Ecco come arriva l’Active all’appuntamento: ‘’Abbiamo preparato la partita tenendo in considerazione che sono una squadra molto fisica. Si tratta di una partita dal grado di difficoltà molto elevato. Inoltre è la seconda gara in pochissimi giorni e dobbiamo anche affrontare un lungo viaggio: problematiche che si aggiungono all’alto coefficiente di difficoltà. Sarà una partita decisa dai dettagli piuttosto che da qualche episodio. Ci stiamo preparando al meglio, abbiamo pochi giorni. I ragazzi stanno bene, veniamo da una vittoria importante in uno scontro con una diretta concorrente quindi dal punto di vista del morale siamo carichi e pronti a quella che sarà una battaglia sportiva intensa e importante. Sottolineo che per noi sarà un piacere affrontare ancora il Cosenza che è una società con una grande cultura sportiva. Tra noi c’è una sana rivalità e si rifletterà sulla partita di domani’’.

La partita sarà trasmessa su Sky Sport in esclusiva.