Giornataccia per il Ladispoli che incassa quattro reti sul campo della Tivoli. Un poker maturato nella ripresa, in mezzora gli uomini di Lombardo chiudono il conto ottenendo tre punti importanti per la corsa ai primi posti. Per l’Academy un ko che fa male, soprattutto per la mancata reazione dopo il rigore subito e il conseguente gol di Massella, che poi si è ripetuto dopo 3 minuti. Tutto sommato in chiave salvezza tutto resta quasi invariato con il Fiumicino che perde il derby con la W3 Maccarese mentre nello scontro diretto Luiss e Ottavia non si fanno male pareggiando 2-2. Mister Bosco lancia dal primo minuto il neo arrivato D’Amore, ex della sfida, con Ranieri, Barbarossa e Tancredi a completare il quartetto difensivo davanti al portiere Mercadante. Sorprese anche in mezzo al campo. Non c’è Merciari, ma Ardel, Giusto in panchina per Ferreri che si posiziona dietro le punte. Polucci e Capanna in mezzo al campo e coppia d’attacco formata da Selvadagi e Cifarelli. Nei primi 45 minuti l’Academy tiene bene il rettangolo verde e la Tivoli si rende pericolosa soltanto con un colpo di testa di Tounkara sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Nella ripresa i padroni di casa entrano con un piglio diverso e al 13’ guadagnano un penalty. Dal dischetto si presenta Massella che supera Mercadante e poi sigilla il risultato. Bosco inizia a immettere forze fresche, tra cui Merciari, Giusto e Pelizzi. È sempre la Tivoli a portarsi avanti e a calare il tris con il neo entrato Aleksic che approfitta di un pasticcio difensivo. A tempo quasi scaduto c’è spazio anche per Costa Ferreira per il definitivo 4-0.

TIVOLI: Opara, Di Emma (32’ st Esposito), Savi, Petruccelli (32’ st Porto), Tounkara, Gianni, Vivacqua (38’ st Tomei), Costa Ferreira, Massella, Castro (23’ st Proietti), Tilli (26’ st Aleksic). A disp. Casagrande, Guadagni, Giocondi, Marotta. All. Lombardo

ACADEMY LADISPOLI: Mercadante, D’Amore, Ranieri, Capanna, Barbarossa, Tancredi, Cifarelli (22’ st Giusto), Ardel (16’ st Merciari), Selvadagi (28’ st Di Biagio), Ferreri (22’ st Pelizzi), Polucci (38’ st Fanali). A disp. Cremona, Cupperi, Caliandro, Fumasoni. All. Bosco

ARBITRO: Lupo di Latina

RETI: 14’ e 17’ st Massella, 30’ st Aleksic, 42’ st Costa Ferreira

NOTE: Ammoniti: Tounkara e Massella (T); Capanna e Selvadagi (L)

