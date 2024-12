Con il successo sul Perugia il WiPlanet consolida il secondo posto in classifica mantenendo vive le possibilità di puntare alla vittoria nel girone e quindi all’accesso ai playoff per la promozione in Serie B, che certamente non era l’obiettivo all’inizio del campionato. Dopo la sofferta vittoria per 8-7del 2 giugno scorso a Caserta, domenica scorsa, sul campo di Montefiascone, il Perugia non è riuscito ad opporsi alla superiorità della squadra falisca, soprattutto in battuta, con 12 valide contro le 3 degli umbri. Già alla fine del 3° inning il punteggio era di 10-0 per il WiPlanet, con solo 3 battitori perugini giunti in base, grazie all’ottima prova sul monte di Matteo Calamari (5 RL, 1K, 1BB, 4BVC). Il lanciatore lucchese ha un calo al 4° consentendo al Perugia di segnare i 2 punti, grazie a una valida, due colpiti e un errore della difesa, ma si riprende bene, per poi lasciare il monte al 6° ad un ottimo Andrea Tabarrini, che affronta 6 battitori ottenendo ben 5 strike-out. In attacco si è distinto Aprile, con 3 valide su 4 turni, mentre hanno ottenuto due valide sia Giuseppe che Andrea Tabarrini e il rientrante Pacchiarelli, ancora non al 100% ma già produttivo. Una valida ciascuno per Carletti (ottima la sua prova all’interbase), Pepponi (sostituito per un infortunio alla coscia) e Zerbini, il sempre valido Piggio che è rientrato in squadra con un’ottima prova in 3 base. Ora tutto si giocherà nelle due partite con Viterbo e Brewers, entrambe in trasferta. All’andata il WiPlanet è stato sconfitto da entrambe, nettamente dal Viterbo (ma con una squadra gialloverde ancora in rodaggio), mentre i Brewers hanno prevalso solo agli extra inning 11-8. Visto che i Brewers hanno una vittoria in più dei falisci, se entrambe vinceranno le prossime partite, rispettivamente con Viterbo e Perugia, sarà lo scontro diretto dell’ultima giornata a determinare la vincente del girone; per il regolamento sulle parità in classifica, i gialloverdi dovranno vincere con almeno 3 punti di scarto per superare i romani.

©RIPRODUZIONE RISERVATA