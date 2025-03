Il difficile momento di forma che sta attraversando la W3 Maccarese, nel girone A di Eccellenza, non accenna a terminare. Gli uomini di mister Colantoni, dopo la sconfitta rimediata lo scorso weekend sul campo della Viterbese, sono usciti battuti anche nel recente fine settimana. I bianconeri, che non riescono a trovare una vittoria che in campionato manca addirittura dal 2 febbraio, nel 24esimo turno attendevano la capolista Valmontone.

Gli ospiti, in quel dello Stadium, hanno di fatto avuto la meglio sui padroni di casa. Quest'ultimi, battuti davanti al rispettivo tifo con il risultato finale di 1-2, in un vero e proprio delicato scontro al vertice, salutano – seppur non ancora matematicamente - la possibilità di piazzarsi primi in classifica. Inoltre, interrompono anche una striscia record d'imbattibilità casalinga che durava da novembre 2023. Parlando della gara in sé per sé, è stata una sfida intensa e molto combattuta da ambo le parti. A sbloccare l'incontro ci pensa la W3, al 9', grazie ad un gol siglato da Di Giovanni. Rete che illude, con il Valmontone che prima pareggia con Rossi al 34' e poi al 54' trova il definitivo vantaggio con Valentini.

Nonostante ciò, Follo e compagni ricoprono comunque un secondo posto non irrilevante, che permetterebbe a loro di disputare gli spareggi nazionali per approdare in Serie D. Una concorrenza aumentata e più folta del solito, con il Civitavecchia che è riuscito ad agganciare i maccaresani a quota 46 punti. Dunque, è fondamentale quindi rimettersi presto in carreggiata, con l'obiettivo di difendere un obiettivo ad oggi concreto.

