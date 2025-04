Feste di Pasqua messe alle spalle, il calcio dilettantistico riprende la sua corsa dopo questo breve stop, ripartendo alla volta di un finale di stagione più intenso che mai. In Eccellenza, nel girone A - seppur manchino soltanto 4 giornate alla fine del campionato - a livello di verdetti ufficiali è ancora tutto aperto. Dalla corsa scudetto a quella salvezza, dai playoff ai playout: sentenze definitive non ce ne sono e gli ultimi 12 punti a disposizione saranno quelli a determinare le rispettive sorti delle squadre coinvolte. In casa W3 Maccarese le recenti vittorie con Ottavia e Rieti hanno consolidato maggiormente un secondo posto dal valore inestimabile. Se il Civitavecchia insegue a -5, al contempo c’è la capolista Valmontone soltanto a -6. Insomma, una situazione perfetta per i bianconeri, consentendo a loro di archiviare l'attuale posizione ma nello stesso momento di poter sognare anche qualcosa in più. Appuntamento, dunque, domani alle ore 18 quando i maccaresani ospiteranno in quel dello Stadium la Boreale. Quest'ultima, sconfitta 0-1 all'andata, darà indubbiamente filo da torcere ai padroni di casa affinché riesca a riprendersi una rivalsa.

Nelle parti più basse e calde della classifica, invece, c'è un Fiumicino affamato di salvezza. Il pareggio con il Certosa ha consentito agli uomini di mister Lodi di ricaricarsi in vista di uno sprint molto dispendioso per quanto riguarda le energie. Domani alle 16.30, infatti, i rossoblu saranno impegnati sul terreno di gioco della Viterbese per disputare la 31esima giornata. La Luiss, club ricoprente la più vicina zona playout, dista 5 punti. Fondamentale, quindi, tornare subito in scia degli avversari per regalarsi ulteriori speranze. Evitando una retrocessione che sembra ormai alla porte.

