La W3 Maccarese, nel 23esimo turno di Eccellenza laziale, continua a non riuscire a vincere. I ragazzi allenati da Mister Colantoni perdono e vengono sempre più staccati dalla capolista Valmontone, che a distanza dallo scontro diretto del prossimo weekend avanza di 6 punti. Dopo i pareggi maturati contro il Tivoli prima (1-1) e con il Certosa poi (0-0), arriva un’altra battuta di arresto per la compagine bianconera. L'impegno, che vedeva gli aeroportuali scendere in campo in quel di Viterbo e precisamente allo stadio “Enrico Rocchi”, ha di fatto visto uscire gli ospiti sconfitti ma al contempo a testa alta. Per merito di una tenace Viterbese e di una rete allo scadere realizzata al 48' del secondo tempo da Maggese, la W3 perde per la prima volta in stagione, facendo svanire la lunghissima striscia di risultati utili consecutivi conquistati. Nonostante ciò, vi si trovano comunque al secondo posto, che visto l'equilibrio e una concorrenza serrata, ad oggi sarebbe oro e significherebbe playoff per poter partecipare al campionato di Serie D.

