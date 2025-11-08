Decima giornata di campionato per la W3 Maccarese di mister Zappavigna, attesa questa mattina sul campo della Romulea per una sfida che promette intensità e spettacolo. Il fischio d’inizio è fissato per domani alle ore 11.15 al Campo Roma, in via Farsalo 21. Dopo il pareggio interno per 2-2 contro la Roma City, i bianconeri cercano continuità e punti preziosi per consolidare la propria posizione in classifica. La prestazione offerta nell’ultima uscita ha mostrato carattere e determinazione, elementi che la squadra cercherà di confermare anche in trasferta, contro un avversario ostico e motivato a riscattarsi. I maccaresani, dunque, puntano su compattezza e lucidità nelle due fasi di gioco, consapevoli dell’importanza di mantenere alta la concentrazione per tutti i novanta minuti. L’obiettivo è tornare da Roma con un risultato positivo che confermi la crescita e che dia fiducia in vista del proseguimento della stagione. La Romulea, invece, arriva all’appuntamento dopo la sconfitta di misura per 1-0 contro i Monti Prenestini. I padroni di casa vorranno sfruttare il fattore campo per ritrovare slancio e risalire la graduatoria, rendendo il confronto equilibrato e tutt’altro che scontato.

