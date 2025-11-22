Dodicesima giornata di Eccellenza: oggi, domenica 23 novembre, alle ore 11 il Salaria Sport Village farà da cornice alla sfida tra Salaria e W3 Maccarese. Un match che promette intensità e punti pesanti, nella corsa alla classifica.

I padroni di casa arrivano a questo appuntamento con il morale alto dopo il prezioso successo esterno contro la Sorianese: lo 0-2 della precedente settimana ha permesso ai capitolini di risalire al tredicesimo posto, raggiungendo quota 13. Un segnale importante di ripartenza, che la squadra è ora chiamata a confermare davanti al proprio pubblico. Diverso il momento vissuto dalla W3 Maccarese allenata da mister Zappavigna, stabilmente nella parte nobile della girone. I bianconeri occupano la sesta posizione con 18 punti e sono reduci da quattro risultati utili consecutivi. L’1-1 contro i Monti Prenestini ha lasciato qualche rammarico, ma conferma la solidità di uno spogliatoio capace di mettere in difficoltà qualsiasi avversario affrontato in questo girone.

Tutto lascia presagire ad una gara comunque equilibrata e ricca di spunti. Da un lato un Salaria desideroso di continuità per allontanarsi dalla zona calda della classifica, dall’altro una W3 Maccarese intenzionata a rimanere agganciata al treno delle migliori e a consolidare le rispettive ambizioni per non vedere allontanarsi le rivali in un campionato incerto e che ha ancora moltissimo da dire.

Domenica 30 novembre altra trasferta per il Maccarese sul campo del Grifone Gialloverde che sta disputando una stagione ottima, attualmente quarta.

