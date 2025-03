ALESSIO GIORDANO

Il calcio dilettantistico torna protagonista. Nella giornata odierna, a partire dalle prime ore sino al tardo pomeriggio di questa domenica, andrà in scena il 25esimo turno di Eccellenza.

All'interno del girone A, per quanto riguarda le squadre appartenenti al territorio aeroportuale, vi sono sia la W3 Maccarese che il Fiumicino.

In ordine di classifica, se i bianconeri ricoprono un buon secondo posto, i rossoblu sono invece ultimi e destinati sempre più alla retrocessione in Promozione.

In modo particolare, la W3 sarà di scena alle 11.30 presso lo Stadio Franco Maniscalco, sul campo del Pomezia. Gli avversari, se pur ricoprano le posizioni più basse, daranno indubbiamente tutto per conquistare punti preziosi in ottica salvezza. Mentre, i ragazzi di mister Colantoni - freschi della deludente sconfitta interna contro la capolista Valmontone - sono chiamati anch'essi a ritrovare un successo che manca da diverse sfide, per difendere quanto di buono fatto sino ad ora.

Realtà ben diversa quella che sta vivendo il Fiumicino di mister Lodi. Trinchi e compagni giocheranno infatti alle ore 11 in quel dell'impianto sportivo Pietro Desideri, di fronte ai propri tifosi, dove ad attenderli ci sarà la terza forza del campionato: il Civitavecchia. Un difficile scoglio da superare ma nonostante ciò, i fiumicinesi sono obbligati a dare una scossa dopo il derby perso con l'Aranova, in virtù anche di una zona playout non eccessivamente distante.

