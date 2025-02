Un weekend di Eccellenza laziale all'insegna dell'ennesimo sconvolgimento di classifica. Tra sorpassi e battute di arresto la 21esima giornata del Girone A, nei nove match disputati, ha visto la realizzazione di ben 20 reti.

Spicca l'1-1 della W3 Maccarese sull'ostico campo della Tivoli, con i ragazzi allenati da mister Colantoni che a causa di questo pareggio perdono la prima posizione in classifica e vengono di conseguenza sorpassati dal Valmontone, a sua volta protagonista di un netto 4-1 rifilato internamente al Pomezia. I bianconeri, in quel dell'Olindo Galli, vanno subito sotto dopo 15 minuti.

Il gol di Esposito è solo un'illusione per i padroni di casa, poiché nel secondo tempo vengono raggiunti da Aracri, fondamentale nel permettere ai suoi compagni di squadra di ottenere un punto d'oro e di rimanere imbattuti in campionato per il ventunesimo turno consecutivo.

Il Fiumicino non sa più vincere. Gli uomini di mister Lodi, a distanza di una settimana dalla deludente sconfitta esterna per merito dell'Ottavia, perdono nuovamente ma in quest'occasione per 0-1 contro il Rieti e perlopiù davanti ai rispettivi tifosi.

In una gara che sino all'ultimo rischiava di essere rinviata per la violenta pioggia abbattutasi nella mattinata, la compagine aeroportuale non riesce a trovare punti preziosi in ottica salvezza, rimanendo di fatto ultima in classifica.

Anche se, la zona playout, ricoperta dalla più vicina Academy Ladispoli, vi si trovi soltanto a due distanze. Parlando della sfida in sé per sé, al 5' e su calcio di rigore ci pensa Criscuolo a sbloccarla, rete che peraltro risulterà decisiva ai fini del match.

I rossoblu, nonostante ciò provano comunque a reagire ma la fase difensiva ospite tiene botta.

Nei secondi 45 minuti la formazione amarantoceleste sale ulteriormente in cattedra, sfiorando più volte il raddoppio.

