Bagarre assoluta nella corsa al secondo posto finale del girone A di Eccellenza dopo quanto è avvenuto domenica con l’inopinata sconfitta casalinga del Civitavecchia contro l’Aurelia Antica che ha finito per rimescolare completamente le carte configurando una nuova graduatoria che ora è la seguente alle spalle della capolista Valmontone che con i suoi 61 punti sta facendo corsa a se: W3 Maccarese 50; Civitavecchia 49; Aranova 47; Viterbese 45 e ormai quasi tagliate fuori Colleferro e Tivoli a 51. Bene la Viterbese uscita con molte certezze dalla sfida vinta 3-0 sul campo della Boreale e che continua a credere nel posto d’onore visto che con 24 punti in palio e con molti scontri diretti ancora da giocare tutto è possibile. Da oggi i gialloblù del bravissimo tecnico Gardini che nelle 17 gare in cui ha gestito la squadra (era arrivato dopo il ko dei gialloblu in casa contro la Boreale) ha piazzato uno score di 10 vittorie, 5 pareggi e 2 sole sconfitte con 29 reti segnate e 14 subite, si preparano alla gara interna di domenica al Rocchi contro il discontinuo Colleferro. Fase non facilissima per la Sorianese che ha mostrato i suoi limiti esterni nel match perso domenica per 3-1 sul campo della Romulea. Cimini ch restano al di sopra della zona dei play out ma il margine di sicurezza è sensibilmente diminuito. Serve una reazione da parte della compagine di mister Del Canuto che dovrà fare i conti domenica proprio contro la W3 Maccarese.