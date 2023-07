Nemmeno il tempo di ufficializzare gli arrivi di Federico Sevieri e Jacopo Contini, ed ecco che arrivano altri due annunci per il Civitavecchia.

Giungono a cinque i calciatori entrati a far parte del gruppo di mister Stefano Manelli, con il portiere Gianmarco De Clementi e l’esterno Mattia Bellomo.

L’estremo difensore è uno dei quei giocatori di cui da settimane si attendeva l’annuncio, arrivato direttamente da un comunicato del club nerazzurro.

Su De Clementi si è già detto praticamente tutto. Civitavecchiese classe 2004, quindi stessa età di Sarracino, il portiere che praticamente andrà a sostituire, nell'ultima stagione ha vestito la maglia del Grifone Calcio ed ha giocato nel girone A di Promozione, lo stesso di Tolfa, Santa Marinella e Borgo San Martino.

Il Grifone ha chiuso il campionato al terzo posto con 65 punti, De Clementi ha iniziato a giocare proprio in città, con la maglia della Leocon e quindi del Civitavecchia Calcio, prima di intraprendere un'esperienza fuori.

Il secondo nuovo arrivato, invece, è completamente sconosciuto, rispetto alle trattative di mercato delle ultime settimane e le chance per il suo approdo dalle parti del Tamagnini ha visto aumentare considerevolmente le percentuali nelle ultime ore.

Si tratta, come detto, di Mattia Bellomo, giovanissimo esterno che può giocare sia come terzino che come ala.

Il ragazzo è reduce dalla stagione vissuta con la Roma City in serie D e sarà un elemento molto utilizzabile per mister Manelli, anche perché andrà a rinfoltire il settore under per l’ultima delle annate, quella 2005.

Bellomo ha anche indossato, in tempo recenti, la maglia del Real Testaccio. E tornando in tema portieri, il Civitavecchia sembrerebbe essere pronto ad annunciare il nome dell’altro estremo difensore che difenderà la porta nerazzurra, ovvero quello del portiere Simone Minucci, anche lui entrato nel giro dei rumors a strettissimo giro di posta e con alte probabilità di chiudere un accordo con il direttore sportivo Daniel D’Aponte. Intanto si registrano le prime parole da calciatore del Civitavecchia di uno dei nuovi arrivati, ovvero l’esterno sinistro Jacopo Contini, che sarà prevalentemente utilizzato come quinto sulla fascia nel centrocampo a cinque di Stefano Manelli, che dovrebbe proporre, come schieramento tattico per la sua avventura in città, un 3-5-2 o un 3-4-1-2.

«Sono felicissimo di essere al Civitavecchia - spiega Jacopo Contini - so che è una piazza importantissima, questo lo sappiamo tutti. L’Eccellenza è un campionato difficile, spero e credo di potermi ambientare il prima possibile. Sono un incontrista, questa è la mia caratteristica, so disimpegnarmi nel reparto di centrocampo. Conosco di nome mister Manelli, ora avrò l’opportunità di conoscerlo anche di persona. Voglio portare il Civitavecchia dove merita, ovvero in serie D».

©RIPRODUZIONE RISERVATA