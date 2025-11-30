Carattere, continuità e ambizione: il Civitavecchia Calcio conquista una vittoria pesantissima sul campo del Tor Sapienza, pur non brillando, e conferma il proprio momento positivo. I nerazzurri di Massimo Castagnari, reduci dal successo contro il Nuova Florida, si impongono 2-1 a Roma e restano pienamente in corsa per un posto nei playoff, continuando l’inseguimento ad Aranova, Pomezia e Monti Prenestini. Una prova di maturità per Funari e compagni, che stanno attraversando una fase importante della stagione e dimostrano di avere la solidità necessaria per competere stabilmente nelle zone nobili della classifica. Tutto questo nonostante una prestazione non ai massimi livelli da parte della formazione di Castagnari.

In formazione mister Castagnari recupera in tempo De Costanzo, che gioca titolare, dove c'è anche l'esordio dal primo minuto per Oduamadi.

Per il resto formazione più o meno confermata rispetto a domenica scorsa. Gioca anche D’Innocenti, che ha recuperato dall'influenza infrasettimanale. La partita si apre con il Civitavecchia deciso a imporre il proprio ritmo, e al 14’ arriva il meritato vantaggio: Oduamadi, al suo primo gol in nerazzurro, finalizza una bella azione e porta avanti la “Vecchia”. Il Tor Sapienza però reagisce e al 22’ trova il pareggio con Pizzo, bravo a sfruttare un’incertezza della difesa civitavecchiese. La gara rimane equilibrata, con i gialloverdi pericolosi nelle ripartenze e i nerazzurri più propositivi nella costruzione del gioco. A dimostrarlo sono i due legni, un palo e una traversa, colpiti dai romani, con le mani in testa per le occasioni non sfruttate.

Nella ripresa il Civitavecchia rientra con decisione e dopo appena due minuti torna avanti: Fontana si inserisce con i tempi giusti e firma il 2-1 che indirizza definitivamente il match con un colpo di testa. Da quel momento i nerazzurri gestiscono con ordine, respingendo i tentativi dei padroni di casa e non rischiano molto, perchè di occasioni da segnalare ce ne sono veramente poche. Il risultato finale è identico a quello della sfida di Coppa Italia, disputata sempre a Roma, un dettaglio che alimenta la sensazione di una squadra in crescita e sempre più consapevole dei propri mezzi.

«Il risultato è stato molto buono - dichiara il direttore sportivo Marco Angelocore - ma la prestazione non allo stesso livello. Siamo stati bravi ad andare subito in vantaggio, ma dopo ci siamo disuniti, esponendoci alle iniziative offensive dei padroni di casa, che hanno trovato il pareggio ed hanno avuto altre occasioni per poter andare in vantaggio. Nella ripresa bene il gol di Fontana e da lì non abbiamo rischiato praticamente più nulla, riuscendo a portare a casa una vittoria importante, anche se possiamo e dobbiamo esprimerci meglio per poter continuare a perseguire i nostri obiettivi».

È una vittoria che vale molto più dei tre punti: rilancia le ambizioni del Civitavecchia, conferma lo stato di forma della squadra di Castagnari e mantiene vivo il sogno di una stagione da protagonisti. Continuità, convinzione e fame: il Civitavecchia ha intrapreso la strada giusta e vuole continuare a percorrerla.

©RIPRODUZIONE RISERVATA